Сколько раненых после атаки россиян по Харькову находятся в больницах

О состоянии раненых во время вчерашней российской атаки по Харькову рассказали в ХОВА.

«В больницах остаются 10 человек. Двое – крайне тяжелые», — сообщила пресс-служба ХОВА.

62-летний мужчина, вчера вечером умерший в больнице, был обычным пенсионером, который во время атаки проходил мимо, отметили в пресс-службе.

7 июня россияне атаковали Харьков КАБами, удар был рядом с Детской железной дороги. Известно о двоих погибших и 18 пострадавших.