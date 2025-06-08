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Сколько раненых после атаки россиян по Харькову находятся в больницах

Происшествия 09:27   08.06.2025
Оксана Якушко
Сколько раненых после атаки россиян по Харькову находятся в больницах

О состоянии раненых во время вчерашней российской атаки по Харькову рассказали в ХОВА. 

«В больницах остаются 10 человек. Двое – крайне тяжелые», — сообщила пресс-служба ХОВА.

62-летний мужчина, вчера вечером умерший в больнице, был обычным пенсионером, который во время атаки проходил мимо, отметили в пресс-службе.

7 июня россияне атаковали Харьков КАБами, удар был рядом с Детской железной дороги. Известно о двоих погибших и 18 пострадавших.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии раненых во время вчерашней российской атаки по Харькову рассказали в ХОВА. ".