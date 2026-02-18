17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура
В Харькове задержали несовершеннолетнюю, которая, по данным следствия, готовила теракты по заданию РФ.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 17-летняя фигурантка установила через мессенджер контакт с представителем государства-агрессора и получила от него инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов и химических компонентов. Кроме того, ей поручили забрать готовый СВУ из тайника.
«Взрывное устройство должно было быть сделано на основе аммиачной селитры и начинено ведром гвоздей для увеличения радиуса поражения. Девушка должна была стать непосредственным исполнителем преступного плана спецслужб рф, направленного на террор и запугивание мирного населения», — добавили правоохранители.
Установлено, что на финальном этапе куратор из РФ приказал забрать другую взрывчатку, оставленную в общественном месте, и подготовить ее к применению.
Однако реализовать замысел не удалось – девушку задержали, когда она ехала в такси со взрывчаткой, отметили в прокуратуре.
Ей сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Девушке уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело 62-летнего мужчины, подозреваемого в планировании теракта в харьковском парке. По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Высокого добровольно установил контакт с представителем спецслужбы РФ и выполнял его инструкции. В сентябре 2025 года, установило следствие, фигурант забрал из тайника ручную осколочную гранату Ф-1 с взрывателем типа УЗРГМ. Далее он подыскал место для совершения террористического акта – парк «Карповский сад».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: несовершеннолетняя, новости Харькова, теракт, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 12:30;