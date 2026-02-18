Live

17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура

Общество 12:30   18.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове задержали несовершеннолетнюю, которая, по данным следствия, готовила теракты по заданию РФ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 17-летняя фигурантка установила через мессенджер контакт с представителем государства-агрессора и получила от него инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных материалов и химических компонентов. Кроме того, ей поручили забрать готовый СВУ из тайника.

«Взрывное устройство должно было быть сделано на основе аммиачной селитры и начинено ведром гвоздей для увеличения радиуса поражения. Девушка должна была стать непосредственным исполнителем преступного плана спецслужб рф, направленного на террор и запугивание мирного населения», — добавили правоохранители.

Установлено, что на финальном этапе куратор из РФ приказал забрать другую взрывчатку, оставленную в общественном месте, и подготовить ее к применению.

Однако реализовать замысел не удалось – девушку задержали, когда она ехала в такси со взрывчаткой, отметили в прокуратуре.

Ей сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Девушке уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело 62-летнего мужчины, подозреваемого в планировании теракта в харьковском парке. По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Высокого добровольно установил контакт с представителем спецслужбы РФ и выполнял его инструкции. В сентябре 2025 года, установило следствие, фигурант забрал из тайника ручную осколочную гранату Ф-1 с взрывателем типа УЗРГМ. Далее он подыскал место для совершения террористического акта – парк «Карповский сад».

Автор: Виктория Яковенко
