Live

Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие

Общество 13:11   30.01.2026
Виктория Яковенко
Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 62-летнего мужчины, подозреваемого в планировании теракта в харьковском парке.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель поселка Высокий через Telegram добровольно установил контакт с представителем спецслужбы РФ и выполнял его инструкции.

«В сентябре 2025 года обвиняемый забрал из тайника ручную осколочную гранату Ф-1 с взрывателем типа УЗРГМ и хранил ее по месту жительства. Потом, следуя указаниям куратора, он подыскал место для совершения террористического акта — парк «Карповский сад» в Харькове», — рассказали правоохранители.

Установлено, что вечером 30 сентября фигурант заложил боевую гранату в парковой зоне между свалкой и бордюром. Однако, довести преступление до конца не удалось — правоохранители задержали мужчину, добавили в прокуратуре.

«Кроме того, обвиняемый собирал и передавал представителю рф информацию о перемещении подразделений СОУ в регионе. Эти сведения не находились в открытом доступе и могли быть использованы врагом для нанесения ударов», — отметили правоохранители.

Также установлено, что мужчина получал задание покупать мобильные телефоны, SIM-карты, портативное зарядное устройство, а также ацетиленовые баллоны для дальнейшего совершения взрывов.

Фигуранту инкриминируют госпредательство, подготовку террористического акта и незаконное приобретение и хранение боевых припасов. Сейчас он находится в СИЗО. Максимальное наказание, что грозит жителю Харьковщины, — пожизненное лишение свободы.

Читайте также: Забил знакомого до смерти в Валках – суд вынес приговор

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», пожары из-за атак
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», пожары из-за атак
30.01.2026, 12:44
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)
Ночной удар по Великому Бурлуку: после ударов БпЛА возник пожар (фото)
30.01.2026, 09:28
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 января 2026: какой праздник и день в истории
30.01.2026, 06:00
Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие
Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие
30.01.2026, 13:11

Новости по теме:

30.01.2026
Волна «минирований» по Украине: что не работает в Харькове (дополнено)
30.01.2026
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
30.01.2026
На Харьковщине – аварийные отключения света: действуют и почасовые графики
29.01.2026
Света в Харькове должно стать больше, что с энергоперемирием — итоги 29 января
29.01.2026
Сейчас уже стоит сохранять воробьев — харьковский биолог (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 13:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 62-летнего мужчины, подозреваемого в планировании теракта в харьковском парке.".