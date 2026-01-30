Планировал теракт в парке в Харькове: будут судить жителя Высокого – следствие
Правоохранители передали в суд дело 62-летнего мужчины, подозреваемого в планировании теракта в харьковском парке.
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель поселка Высокий через Telegram добровольно установил контакт с представителем спецслужбы РФ и выполнял его инструкции.
«В сентябре 2025 года обвиняемый забрал из тайника ручную осколочную гранату Ф-1 с взрывателем типа УЗРГМ и хранил ее по месту жительства. Потом, следуя указаниям куратора, он подыскал место для совершения террористического акта — парк «Карповский сад» в Харькове», — рассказали правоохранители.
Установлено, что вечером 30 сентября фигурант заложил боевую гранату в парковой зоне между свалкой и бордюром. Однако, довести преступление до конца не удалось — правоохранители задержали мужчину, добавили в прокуратуре.
«Кроме того, обвиняемый собирал и передавал представителю рф информацию о перемещении подразделений СОУ в регионе. Эти сведения не находились в открытом доступе и могли быть использованы врагом для нанесения ударов», — отметили правоохранители.
Также установлено, что мужчина получал задание покупать мобильные телефоны, SIM-карты, портативное зарядное устройство, а также ацетиленовые баллоны для дальнейшего совершения взрывов.
Фигуранту инкриминируют госпредательство, подготовку террористического акта и незаконное приобретение и хранение боевых припасов. Сейчас он находится в СИЗО. Максимальное наказание, что грозит жителю Харьковщины, — пожизненное лишение свободы.
