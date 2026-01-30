Планував теракт у парку в Харкові: судитимуть жителя Високого – слідство

Правоохоронці передали до суду справу 62-річного чоловіка, якого підозрюють у плануванні теракту в харківському парку.

За даними Харківської обласної прокуратури, житель селища Високий через мережу «Телеграм» добровільно встановив контакт із представником спецслужби РФ та виконував його інструкції.

«У вересні 2025 року обвинувачений забрав зі схованки ручну осколкову гранату Ф-1 із підривачем типу УЗРГМ та зберігав її за місцем проживання. Надалі, виконуючи вказівки куратора, він підшукав місце для вчинення терористичного акту — парк «Карпівський сад» у Харкові», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що ввечері 30 вересня фігурант заклав бойову гранату в парковій зоні між смітником та бордюром. Втім довести злочин до кінця не вдалося — правоохоронці затримали чоловіка, додали в прокуратурі.

«Крім того, обвинувачений збирав і передавав представнику рф інформацію про переміщення підрозділів СОУ в регіоні. Ці відомості не перебували у відкритому доступі та могли бути використані ворогом для завдання ударів», – зазначили правоохоронці.

Також встановлено, що чоловік отримував завдання купляти мобільні телефони, SIM-карток, портативний зарядний пристрій, а також ацетиленові балони для подальшого здійснення вибухів.

Фігуранту інкримінують держзраду, готування терористичного акту та незаконне придбання й зберігання бойових припасів. Зараз він знаходиться у СІЗО. Максимальне покарання, що загрожує мешканцю Харківщини, – довічне позбавлення волі.