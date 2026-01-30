Забив знайомого до смерті у Валках – суд виніс вирок
Вісім із половиною років проведе у в’язниці 37-річний чоловік за смертельне побиття у Валках, передають у Харківській облпрокуратурі.
За даними слідства, події сталися у вересні минулого року. Тоді 37-річний чоловік прийшов додому до свого 47-річного знайомого.
“У коридорі між ними виникла сварка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, засуджений раптово вдарив чоловіка кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, від чого той упав на підлогу. Не зупиняючись, нападник наніс ще один удар”, – встановили правоохоронці.
Від отриманих травм постраждалий помер у реанімації. Незабаром суд обрав засудженому запобіжний захід і відправив його під домашній арешт. Проте невдовзі прокурори оскаржили це рішення і чоловіка посадили до СІЗО без права внесення застави.
“У судовому засіданні обвинувачений вину визнав у повному обсязі та щиро розкаявся. Пояснив, що вони з потерпілим разом займалися ремонтом автівок, а сварка сталася через те, що постраждалий невчасно виконав замовлення. Зазначив, що жалкує про свій вчинок і попросив вибачення у дружини потерпілого”, – додали правоохоронці.
