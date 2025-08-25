Махінації під час ремонту дороги у Валках: справа вже у суді
Правоохоронці передали до суду справу стосовно директора компанії, яка у травні 2023 році взялася ремонтувати дорогу в місті Валки.
Договір про поточний ремонт дороги із ТОВ підписала комунальна установа, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Попри відсутність у підприємства необхідної техніки та кваліфікованих працівників, директор залучив до виконання робіт субпідрядників. Після цього він, діючи з корисливих мотивів, вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, значно завищивши їхню вартість», – з’ясували правоохоронці.
Встановлено, що керівник компанії знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, склав і підписав відповідний документ, на підставі якого на рахунок підрядника перерахували бюджетні кошти.
Фігуранту інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).
Нагадаємо, раніше в облпрокуратурі повідомляли, що сума збитків складає майже 600 тисяч гривень.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Валки, махинации, прокуратура, ремонт дороги;
Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 14:47
Кореспондент Вікторія Яковенко
