Махінації під час ремонту дороги у Валках: справа вже у суді

Суспільство 14:47   25.08.2025
Вікторія Яковенко
Махінації під час ремонту дороги у Валках: справа вже у суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу стосовно директора компанії, яка у травні 2023 році взялася ремонтувати дорогу в місті Валки.

Договір про поточний ремонт дороги із ТОВ підписала комунальна установа, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Попри відсутність у підприємства необхідної техніки та кваліфікованих працівників, директор залучив до виконання робіт субпідрядників. Після цього він, діючи з корисливих мотивів, вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, значно завищивши їхню вартість», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що керівник компанії знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, склав і підписав відповідний документ, на підставі якого на рахунок підрядника перерахували бюджетні кошти.

Фігуранту інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

ремонт дороги в Валках
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше в облпрокуратурі повідомляли, що сума збитків складає майже 600 тисяч гривень.

Автор: Вікторія Яковенко
