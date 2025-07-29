Посуха: на Харківщині заборонили полив городів з водопроводу без лічильників

У місті Ізюм на Харківщині військова адміністрація повідомила, що поливати городи водою з централізованої системи не можна без засобів обліку, загалом витрати води на полив просять обмежити.

Оголошення про заборону користування питною водою із водопроводу для поливу городів опублікувала Ізюмська МВА.

“У зв’язку зі зменшенням (обмеженням) тиску води в системі централізованого водопостачання з метою забезпечення всіх абонентів питною водою за призначенням (задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних потреб) Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство повідомляє, що використання питної води для поливу городів, дворових та прибудинкових територій без засобів обліку не допускається. Просимо обмежити витрати води на полив городів, дворових та прибудинкових територій, навіть при наявності приладів обліку води, в ранкові та вечірній години”, — звернулося до мешканців керівництво міста

Ізюмські комунальники також попередили, що створили комісію, яка виявлятиме випадки самовільного підключення до водопроводу або нераціонального його використання. Порушникам загрожує відключення води та додаткові платежі.

Зазначимо, Ізюм забезпечують водою зі свердловин – з кількох водозаборів. Проблеми з нестачею води – не тільки там. На системну відсутність води скаржаться мешканці Валок. На сайті Валківської міськради з’явилася петиція з проханням відремонтувати чи модернізувати водопровід у місті. При цьому водопостачання там не працює не тільки останнім часом, а роками.

Водночас цілком катастрофічна ситуація з водопостачанням зараз на окупованих РФ територіях Донбасу. Місцеві телеграм-канали та навіть деякі “ЗМІ” повідомляють про запровадження нових графіків включення води в Донецьку – раз на три дні на чотири години. В окремих населених пунктах окупованої росіянами частини Луганської області ситуація ще гірша. Місцеві водосховища пересохли.

Канал, який постачав до регіону воду з Сіверського Дінця, не працює з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році (а до того ж вже суттєво зруйнований внаслідок бойових дій). Розпіарений і наддорогий проєкт каналу “Дон-Донбас” не розв’язав проблему регіону – води, яка по ньому надходить, не вистачає.

“Донбас на межі гуманітарної катастрофи: висохло Ханженківське водосховище, канал Дон-Донбас міліє, а в Бердянську повністю зник централізований водогін. Люди отримують воду лише раз на кілька днів і лише на кілька годин. Для змиву в туалетах використовуються поліетиленові пакети. Окупанти звинувачують Україну й організовують пропагандистські вистави”, – констатує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.