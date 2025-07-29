Засуха: на Харьковщине запретили полив огородов из водопровода без счетчиков
В городе Изюм на Харьковщине военная администрация сообщила, что поливать огороды водой из централизованной системы нельзя без средств учета, в целом расход воды на полив просят ограничить.
Объявление о запрете пользования питьевой водой из водопровода для полива огородов опубликовала Изюмская ГВА.
«В связи с уменьшением (ограничением) давления воды в системе централизованного водоснабжения с целью обеспечения всех абонентов питьевой водой по назначению (удовлетворение физиологических, санитарно-гигиенических потребностей) Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие сообщает, что использование питьевой воды для полива огородов, дворовых и придомовых территорий без средств учета не допускается. Просим ограничить расход воды на полив огородов, дворовых и придомовых территорий, даже при наличии приборов учета воды, в утренние и вечерние часы», — обратилось к жителям руководство города.
Изюмские коммунальщики также предупредили, что создали комиссию, которая будет выявлять случаи самовольного подключения к водопроводу или нерационального его использования. Нарушителям грозит отключение воды и дополнительные платежи.
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Отметим, Изюм обеспечивают водой из скважин — с нескольких водозаборов. Проблемы с нехваткой воды — не только там. На системное отсутствие воды жалуются жители Валок. На сайте Валковского горсовета появилась петиция с просьбой отремонтировать или модернизировать водопровод в городе. При этом водоснабжение там не работает, как положено, не в последнее время, а годами.
В то же время совершенно катастрофическая ситуация с водоснабжением сейчас на оккупированных РФ территориях Донбасса. Местные Telegtam-каналы и даже некоторые «СМИ» сообщают о внедрении новых графиков включения воды в Донецке — раз в три дня на четыре часа. В отдельных населенных пунктах оккупированной россиянами части Луганской области ситуация еще хуже. Местные водохранилища пересохли.
Канал, который поставлял в регион воду из Северского Донца, не работает с момента начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году (а, к тому же, уже существенно разрушен в результате боевых действий). Распиаренный и сверхдорогой проект канала «Дон-Донбасс» не решил проблему региона — воды, которая по нему поступает, не хватает.
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«Донбасс на грани гуманитарной катастрофы: высохло Ханженковское водохранилище, канал Дон-Донбасс мелеет, а в Бердянске полностью исчез централизованный водопровод. Люди получают воду всего раз в несколько дней и всего на несколько часов. Для смыва в туалетах используются полиэтиленовые пакеты. Оккупанты обвиняют Украину и организуют пропагандистские представления», — констатирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 12:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм на Харьковщине военная администрация сообщила, что поливать огороды водой из централизованной системы нельзя без средств учета ".