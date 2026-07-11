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Учительница погибла из-за удара «Шахеда» по Валкам ночью 10 июля

Происшествия 15:07   11.07.2026
Виктория Яковенко
Учительница погибла из-за удара «Шахеда» по Валкам ночью 10 июля

В результате атаки БпЛА на город Валки, произошедшей ночью 10 июля, погибла учительница Лариса Макаренко.

«Вражеский «Шахед» оборвал жизнь нашей коллеги Ларисы Макаренко, которая долгое время работала в нашем заведении. Доброго, светлого человека, преданного своему делу учительницы. Она ежедневно дарила детям знания, заботу, поддержку и веру в добро. Ее улыбка, мудрость и человечность навсегда, было счастье ее знать. Невозможно подобрать слова, которые могли бы утолить эту боль”, — сообщили в Валковском лицее имени Александра Масельского.

учительница погибла в Валках
Фото: Валковский лицей имени Александра Масельского

Напомним, ночью 10 июля враг атаковал город Валки беспилотниками. В результате ударов погибла 50-летняя женщина. Также известно о трех пострадавших. 23-летнюю девушку госпитализировали, еще двое мужчин 27 и 18 лет получили острую реакцию на стресс – им медики оказали всю необходимую помощь на месте. В результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов и два хозяйственных сооружения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 15:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки БпЛА на город Валки, произошедшей ночью 10 июля, погибла учительница Лариса Макаренко.".