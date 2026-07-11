Учительница погибла из-за удара «Шахеда» по Валкам ночью 10 июля

В результате атаки БпЛА на город Валки, произошедшей ночью 10 июля, погибла учительница Лариса Макаренко.

«Вражеский «Шахед» оборвал жизнь нашей коллеги Ларисы Макаренко, которая долгое время работала в нашем заведении. Доброго, светлого человека, преданного своему делу учительницы. Она ежедневно дарила детям знания, заботу, поддержку и веру в добро. Ее улыбка, мудрость и человечность навсегда, было счастье ее знать. Невозможно подобрать слова, которые могли бы утолить эту боль”, — сообщили в Валковском лицее имени Александра Масельского.

Напомним, ночью 10 июля враг атаковал город Валки беспилотниками. В результате ударов погибла 50-летняя женщина. Также известно о трех пострадавших. 23-летнюю девушку госпитализировали, еще двое мужчин 27 и 18 лет получили острую реакцию на стресс – им медики оказали всю необходимую помощь на месте. В результате обстрела вспыхнул пожар, повреждены пять частных домов и два хозяйственных сооружения.