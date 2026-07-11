Вчителька загинула через удар “шахеда” по Валках вночі 10 липня
Внаслідок атаки БпЛА на місто Валки, що сталася уночі 10 липня, загинула вчителька Лариса Макаренко.
“Ворожий “шахед” обірвав життя нашої колеги Лариси Макаренко, яка тривалий час працювала у нашому закладі. Доброї, світлої людини, відданої своїй справі вчительки. Вона щодня дарувала дітям знання, турботу, підтримку та віру в добро. Її усмішка, мудрість і людяність назавжди залишаться в пам’яті колег, учнів і всіх, хто мав щастя її знати. Неможливо підібрати слова, які могли б втамувати цей біль”, – повідомили у Валківському ліцеї імені Олександра Масельського.
Нагадаємо, уночі 10 липня ворог атакував місто Валки безпілотниками. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка. Також відомо про трьох постраждалих. 23-річну дівчину госпіталізували, ще двоє чоловіків 27 та 18 років отримали гостру реакцію на стрес – їм медики надали всю необхідну допомогу на місці. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.