Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов
Фото: Василий Голосный
Август ожидают жарким и с дефицитом осадков, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Харьковские метеорологи распространили прогноз температуры воздуха и осадков на Харьковщине на август 2025 года.
Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха ожидается 22,8 ° ☀️, что на 2 градуса выше климатической нормы, действовавшей в период 1991 — 2020 г.г. и составила 20,8°.
Не будет хватать на Харьковщине и дождей – месячное количество осадков ожидается всего 27 мм 🌧. И это меньше климатической нормы, действовавшей с 1991 по 2020 г.г. и составлявшей 40 мм.
Читайте также: Биооружие: саранча может свернуть в РФ – энтомолог из Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: август, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Август ожидают жарким и с дефицитом осадков, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".