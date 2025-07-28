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Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов

Погода 21:48   28.07.2025
Оксана Якушко
Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов Фото: Василий Голосный

Август ожидают жарким и с дефицитом осадков, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Харьковские метеорологи распространили прогноз температуры воздуха и осадков на Харьковщине на август 2025 года.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха ожидается 22,8 ° ☀️, что на 2 градуса выше климатической нормы, действовавшей в период 1991 — 2020 г.г. и составила 20,8°.

Не будет хватать на Харьковщине и дождей – месячное количество осадков ожидается всего 27 мм 🌧. И это меньше климатической нормы, действовавшей с 1991 по 2020 г.г. и составлявшей 40 мм.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Август ожидают жарким и с дефицитом осадков, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".