Каким будет август в Харькове и области – прогноз метеорологов

Август ожидают жарким и с дефицитом осадков, сообщает Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Харьковские метеорологи распространили прогноз температуры воздуха и осадков на Харьковщине на август 2025 года.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха ожидается 22,8 ° ☀️, что на 2 градуса выше климатической нормы, действовавшей в период 1991 — 2020 г.г. и составила 20,8°.

Не будет хватать на Харьковщине и дождей – месячное количество осадков ожидается всего 27 мм 🌧. И это меньше климатической нормы, действовавшей с 1991 по 2020 г.г. и составлявшей 40 мм.