Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів
Серпень очікують спекотний і з дефіцитом опадів, повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Харківські метеорологи поширили прогноз температури повітря та опадів по Харківщині на серпень 2025 року.
Згідно прогнозу, середня місячна температура повітря очікується 22,8° ☀️, що на 2 градуси вище кліматичної норми, яка діяла у період 1991 – 2020 р.р. та становила 20,8°.
Не вистачатиме на Харківщині й дощів – місячна кількість опадів очікується лише 27 мм 🌧. Натомість це менше кліматичної норми, що діяла від 1991 до 2020 р.р. та становила 40 мм.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серпень очікують спекотний і з дефіцитом опадів, повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".