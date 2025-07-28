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Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів

Погода 21:48   28.07.2025
Оксана Якушко
Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів

Серпень очікують спекотний і з дефіцитом опадів, повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Харківські метеорологи поширили прогноз температури повітря та опадів по Харківщині на серпень 2025 року.

Згідно прогнозу, середня  місячна температура повітря очікується 22,8° ☀️, що на 2 градуси вище кліматичної норми, яка діяла у період 1991 – 2020 р.р. та становила 20,8°.

Не вистачатиме на Харківщині й дощів – місячна кількість опадів очікується лише 27 мм 🌧. Натомість це менше кліматичної норми, що діяла від 1991 до 2020 р.р. та становила 40 мм.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 21:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серпень очікують спекотний і з дефіцитом опадів, повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".