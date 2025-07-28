Яким буде серпень у Харкові та області – прогноз метеорологів

Серпень очікують спекотний і з дефіцитом опадів, повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Харківські метеорологи поширили прогноз температури повітря та опадів по Харківщині на серпень 2025 року.

Згідно прогнозу, середня місячна температура повітря очікується 22,8° ☀️, що на 2 градуси вище кліматичної норми, яка діяла у період 1991 – 2020 р.р. та становила 20,8°.

Не вистачатиме на Харківщині й дощів – місячна кількість опадів очікується лише 27 мм 🌧. Натомість це менше кліматичної норми, що діяла від 1991 до 2020 р.р. та становила 40 мм.