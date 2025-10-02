Live
До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію

Суспільство 13:08   02.10.2025
Вікторія Яковенко
До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці не згодні з запобіжним заходом підозрюваному у смертельному побитті чоловіка у місті Валки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 18 вересня 37-річний підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.

Між чоловіками спалахнула сварка в коридорі. Фігурант раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, розповіли правоохоронці.

Вже 23 вересня потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні, додали у прокуратурі.

Прокуратура повідомила фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

У суді правоохоронці наполягали на триманні під вартою, однак фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це клопотав його захисник.

«Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу. Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, дев’ять років тюрми за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік. Злочин, за який його судили, стався у березні 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обвинувачений у Харкові напав на 75-річного на вулиці та побив так, що той знепритомнів.

Читайте також: У Харкові викрили посадовця ТЦК, який знімав чоловіків із розшуку – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
