До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію

Харківські правоохоронці не згодні з запобіжним заходом підозрюваному у смертельному побитті чоловіка у місті Валки.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 18 вересня 37-річний підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.

Між чоловіками спалахнула сварка в коридорі. Фігурант раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, розповіли правоохоронці.

Вже 23 вересня потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні, додали у прокуратурі.

Прокуратура повідомила фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

У суді правоохоронці наполягали на триманні під вартою, однак фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це клопотав його захисник.

«Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу. Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини», – зазначили у прокуратурі.

