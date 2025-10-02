До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію
Харківські правоохоронці не згодні з запобіжним заходом підозрюваному у смертельному побитті чоловіка у місті Валки.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 18 вересня 37-річний підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.
Між чоловіками спалахнула сварка в коридорі. Фігурант раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову, розповіли правоохоронці.
Вже 23 вересня потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні, додали у прокуратурі.
Прокуратура повідомила фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.
У суді правоохоронці наполягали на триманні під вартою, однак фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це клопотав його захисник.
«Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу. Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини», – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, дев’ять років тюрми за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік. Злочин, за який його судили, стався у березні 2024 року, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Обвинувачений у Харкові напав на 75-річного на вулиці та побив так, що той знепритомнів.
Читайте також: У Харкові викрили посадовця ТЦК, який знімав чоловіків із розшуку – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Валки, избил, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До смерті побив знайомого у Валках: чому прокуратура подала апеляцію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2025 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці не згодні з запобіжним заходом підозрюваному у смертельному побитті чоловіка у місті Валки.".