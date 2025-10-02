До смерти избил знакомого в Валках: почему прокуратура подала апелляцию
Харьковские правоохранители не согласны с мерой пресечения подозреваемому в смертельном избиении мужчины в городе Валки.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 18 сентября 37-летний подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого.
Между мужчинами произошла ссора в коридоре. Фигурант внезапно ударил знакомого кулаком в туловище, а потом — локтем в голову, рассказали правоохранители.
Уже 23 сентября потерпевший умер в реанимационном отделении больницы, добавили в прокуратуре.
Прокуратура сообщила фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.
В суде правоохранители настаивали на содержании под стражей, однако фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ходатайствовал его защитник.
«Прокуратура не согласна с указанным решением и уже подала апелляционную жалобу. Среди версий мотива, которые проверяют правоохранители, конфликт возник из-за того, что подозреваемый занимался ремонтом автомобилей, а потерпевший должен был покрасить один из них, но не сделал этого по личным причинам», — отметили в прокуратуре.
Напомним, девять лет тюрьмы за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, по которому его судили, произошло в марте 2024 года, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемый в Харькове напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.
