Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

До смерти избил знакомого в Валках: почему прокуратура подала апелляцию

Общество 13:08   02.10.2025
Виктория Яковенко
До смерти избил знакомого в Валках: почему прокуратура подала апелляцию Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители не согласны с мерой пресечения подозреваемому в смертельном избиении мужчины в городе Валки.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 18 сентября 37-летний подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого.

Между мужчинами произошла ссора в коридоре. Фигурант внезапно ударил знакомого кулаком в туловище, а потом — локтем в голову, рассказали правоохранители.

Уже 23 сентября потерпевший умер в реанимационном отделении больницы, добавили в прокуратуре.

Прокуратура сообщила фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

В суде правоохранители настаивали на содержании под стражей, однако фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ходатайствовал его защитник.

«Прокуратура не согласна с указанным решением и уже подала апелляционную жалобу. Среди версий мотива, которые проверяют правоохранители, конфликт возник из-за того, что подозреваемый занимался ремонтом автомобилей, а потерпевший должен был покрасить один из них, но не сделал этого по личным причинам», — отметили в прокуратуре.

Напомним, девять лет тюрьмы за разбой в Харькове получил 22-летний мужчина. Преступление, по которому его судили, произошло в марте 2024 года, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Обвиняемый в Харькове напал на 75-летнего на улице и избил так, что тот потерял сознание.

Читайте также: В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
Новости Харькова — главное 2 октября: взрыв, подозрение чиновнику ТЦК
Новости Харькова — главное 2 октября: взрыв, подозрение чиновнику ТЦК
02.10.2025, 13:03
«Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом
«Что-то я не могу говорить»: Терехов о возможных проблемах со светом и теплом
02.10.2025, 11:15
Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести
Терехов: в сентябре враг повредил 40 домов, сколько хотят снести
02.10.2025, 09:30
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
02.10.2025, 13:00
«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты
«Укрзалізниця» сообщает о техническом сбое: как купить билеты
02.10.2025, 13:22

Новости по теме:

25.08.2025
Махинации во время ремонта дороги в Валках: дело уже в суде
29.07.2025
Засуха: на Харьковщине запретили полив огородов из водопровода без счетчиков
27.07.2025
«Невозможно смыть туалет»: жители Валок жалуются на системное отсутствие воды
22.06.2025
«Ты был борцом за власть советов» — что находят деколонизаторы под Харьковом
10.06.2025
Обещал вернуться: в городе на Харьковщине мотоциклист сбил женщину и скрылся


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «До смерти избил знакомого в Валках: почему прокуратура подала апелляцию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 13:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители не согласны с мерой пресечения подозреваемому в смертельном избиении мужчины в городе Валки.".