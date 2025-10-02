До смерти избил знакомого в Валках: почему прокуратура подала апелляцию

Харьковские правоохранители не согласны с мерой пресечения подозреваемому в смертельном избиении мужчины в городе Валки.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 18 сентября 37-летний подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого.

Между мужчинами произошла ссора в коридоре. Фигурант внезапно ударил знакомого кулаком в туловище, а потом — локтем в голову, рассказали правоохранители.

Уже 23 сентября потерпевший умер в реанимационном отделении больницы, добавили в прокуратуре.

Прокуратура сообщила фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего.

В суде правоохранители настаивали на содержании под стражей, однако фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ходатайствовал его защитник.

«Прокуратура не согласна с указанным решением и уже подала апелляционную жалобу. Среди версий мотива, которые проверяют правоохранители, конфликт возник из-за того, что подозреваемый занимался ремонтом автомобилей, а потерпевший должен был покрасить один из них, но не сделал этого по личным причинам», — отметили в прокуратуре.

