В Харькове разоблачили чиновника ТЦК, который снимал мужчин с розыска – СБУ
Правоохранители считают, что 52-летний военнослужащий, майор, занимавший одну из руководящих должностей в районном ТЦК и СП, причастен к манипуляциям в реестре «Оберіг».
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, чиновник вместе со своими подчиненными в течение июля и августа вносил в информационную базу единый реестр военнообязанных и резервистов «Оберіг» незаконные изменения.
«Он безосновательно удалял с базы отметки о том, что лица, нарушившие правила военного учета, находятся в розыске. Для этого злоумышленник использовал персональный электронный ключ доступа к этой базе», – рассказали в СБУ.
В общем правоохранители задокументировали 29 фактов снятия с розыска мужчин призывного возраста.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершено по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней).
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее в Харькове задержали экс-правоохранителя. В областной прокуратуре сообщали, что за 14 тысяч долларов он и его сообщник из Николаева обещали мужчине помочь сбежать в Румынию или Молдову. Бывший правоохранитель уверял, что имеет отлаженный «маршрут» и надежных людей. Часть суммы «клиент» заплатил наличными за транспортировку в Винницу. Остальные, 12 тысяч долларов, должен был перечислить на крыптокошелек сообщнику харьковчанина — жителю Николаева. Именно при попытке перечисления этого соучастника и задержали. Следом пришли к бывшему правоохранителю. Они оба под стражей.
