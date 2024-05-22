41-летний майор полиции Ладыка погиб во время эвакуации из Волчанска

Нацполиция сообщила, что сегодня во время выезда на эвакуацию гражданских из Волчанска погиб 41-летний майор полиции Андрей Ладыка.

«В результате попадания российского дрона в служебный автомобиль получил не совместимые с жизнью травмы инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции, 41-летний майор полиции Андрей Ладыка. Его коллега старший лейтенант полиции Дмитрий Можаровский получил тяжелые ранения», – рассказали в Нацполиции.

22 мая в Волчанске во время эвакуации россияне преследовали и попали в полицейский служебный автомобиль «Duster» из FPV-дрона. В этот момент в автомобиле находились два копа.

У Андрея остались жена, дочь, сын и мать.

Полиция Харьковщины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего коллеги.