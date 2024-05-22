41-річний майор поліції Ладика загинув під час евакуації з Вовчанська

Нацполіція повідомила, що сьогодні під час виїзду на евакуацію цивільних із Вовчанська загинув 41-річний майор поліції Андрій Ладика.

«Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав не сумісні з життям травми інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції, 41-річний майор поліції Андрій Ладика. Його колега старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський отримав тяжкі поранення», – розповіли у Нацполіції.

22 травня у місті Вовчанськ під час евакуації росіяни переслідували та поцілили службовий автомобіль «Duster» з FPV-дрону. В цей момент в автомобілі знаходились двоє копів.

У Андрія залишились дружина, донька, син та мати.

Поліція Харківщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги.