У Вовчанську обстріляли авто поліції під час евакуації: коп загинув (відео)

Під час евакуації у місті Вовчанськ на Харківщині 22 травня армія РФ вдарила по автомобілю поліції.

«Один поліцейський загинув, ще один поранений. По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних», – розповів Міністр МВС України Ігор Клименко.

Він зазначив, що ворожі БпЛА кружляють у місті постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але правоохоронці продовжують вивозити людей з-під обстрілів.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що загиблому був 41 рік. А поранення отримав 27-річний поліцейский.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).