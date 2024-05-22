У Вовчанську обстріляли авто поліції під час евакуації: коп загинув (відео)
Під час евакуації у місті Вовчанськ на Харківщині 22 травня армія РФ вдарила по автомобілю поліції.
«Один поліцейський загинув, ще один поранений. По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних», – розповів Міністр МВС України Ігор Клименко.
Він зазначив, що ворожі БпЛА кружляють у місті постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але правоохоронці продовжують вивозити людей з-під обстрілів.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що загиблому був 41 рік. А поранення отримав 27-річний поліцейский.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, евакуація, Клименко, коп, погиб, прокуратура, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 17:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час евакуації у місті Вовчанськ на Харківщині 22 травня армія РФ вдарила по автомобілю поліції.".