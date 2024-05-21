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Їхав евакуювати людей: дрон РФ вдарив по поліцейському авто на Харківщині

Події 21:00   21.05.2024
Олена Нагорна
Їхав евакуювати людей: дрон РФ вдарив по поліцейському авто на Харківщині

Поліцейський отримав контузію у Вовчанській громаді Харківської області 21 травня, коли їхав евакуювати людей.

Як повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко, правоохоронець їхав забирати людей, але пункту призначення не дістався: службову машину атакував ворожий FPV-дрон.

Поліцейський живий, отримав акубаротравму. Людей все одно евакуювали. Так працюємо щодня. Задля людей“, – наголосив Тимошко.


Фото: ГУ НП у Харківській області

За даними облпрокуратури, також о 13:30 війська РФ з артилерії обстріляли село Мирне Куп’янського району. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Близько 15:00 окупанти вдарили по центру селища Куп’янськ-Вузловий, попередньо з РСЗВ. Зазнали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейський отримав контузію у Вовчанській громаді Харківської області 21 травня, коли їхав евакуювати людей".