Ехал эвакуировать людей: дрон РФ ударил по полицейскому авто на Харьковщине
Полицейский получил контузию в Волчанской громаде Харьковской области 21 мая, когда ехал эвакуировать людей.
Как сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко, правоохранитель ехал забирать людей, но до пункта назначения не добрался: служебную машину атаковал вражеский FPV-дрон.
«Полицейский жив, получил акубаротравму. Людей все равно эвакуировали. Так работаем каждый день. Ради людей», — подчеркнул Тимошко.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
По данным облпрокуратуры, также в 13:30 войска РФ из артиллерии обстреляли село Мирное Купянского района. Повреждены частные домовладения.
Около 15:00 оккупанты ударили по центру поселка Купянск-Узловой, предварительно, из РСЗО. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейский получил контузию в Волчанской громаде Харьковской области 21 мая, когда ехал эвакуировать людей".