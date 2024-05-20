Эвакуация на Харьковщине: полиция вывезла пожилых людей под обстрелами (видео)

Сейчас в Харьковской области продолжается эвакуация жителей Волчанской и Липецкой громад.

Сегодня медики оказали помощь шестерым пострадавшим, которые получили ранения в результате ударов россиян, сообщили в ХОВА.

20 мая со взрывным ранением грудной клетки и правого плеча эвакуировали жителя села Липцы. Также после удара россиян согласилась эвакуироваться местная женщина, которая неоднократно отказывалась уезжать, сообщили в Нацполиции.

Из настоящего ада полицейские вывезли пожилых людей. Они эвакуировали стариков под обстрелами.