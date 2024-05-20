Эвакуация на Харьковщине: полиция вывезла пожилых людей под обстрелами (видео)
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Сейчас в Харьковской области продолжается эвакуация жителей Волчанской и Липецкой громад.
Сегодня медики оказали помощь шестерым пострадавшим, которые получили ранения в результате ударов россиян, сообщили в ХОВА.
20 мая со взрывным ранением грудной клетки и правого плеча эвакуировали жителя села Липцы. Также после удара россиян согласилась эвакуироваться местная женщина, которая неоднократно отказывалась уезжать, сообщили в Нацполиции.
Из настоящего ада полицейские вывезли пожилых людей. Они эвакуировали стариков под обстрелами.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: люди, Нацполиция, пожилые люди, поранені, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Харьковской области продолжается эвакуация жителей Волчанской и Липецкой громад.".