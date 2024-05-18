Почти 10 тысяч человек эвакуировали с приграничья Харьковщины (видео, фото)
Более 9900 человек эвакуировали спасатели совместно с правоохранителями, волонтерами и чиновниками с севера Харьковщины по состоянию на утро 18 мая, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в области.
В промежуточных эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Эвакуация продолжается из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 2726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. 3026 человек вывезли волонтеры.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, полиция, тимошко, Харьков, Харьковское направление, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 10:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 9900 человек эвакуировали с севера Харьковщины по состоянию на утро".