Почти 10 тысяч человек эвакуировали с приграничья Харьковщины (видео, фото)

Более 9900 человек эвакуировали спасатели совместно с правоохранителями, волонтерами и чиновниками с севера Харьковщины по состоянию на утро 18 мая, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в области.

В промежуточных эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Эвакуация продолжается из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 2726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. 3026 человек вывезли волонтеры.