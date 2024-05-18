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Почти 10 тысяч человек эвакуировали с приграничья Харьковщины (видео, фото)

Общество 10:13   18.05.2024
Елена Нагорная
Почти 10 тысяч человек эвакуировали с приграничья Харьковщины (видео, фото)

Более 9900 человек эвакуировали спасатели совместно с правоохранителями, волонтерами и чиновниками с севера Харьковщины по состоянию на утро 18 мая, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в области.

В промежуточных эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Эвакуация продолжается из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 2726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского. 3026 человек вывезли волонтеры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 9900 человек эвакуировали с севера Харьковщины по состоянию на утро".