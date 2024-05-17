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На Харьковщине рискуют жизнями, чтобы вывезти людей, отказывавшихся выезжать

Общество 10:07   17.05.2024
Оксана Горун
На Харьковщине рискуют жизнями, чтобы вывезти людей, отказывавшихся выезжать Скриншот

Каждая эвакуация из Волчанска и Липцев на Харьковщине — это риск для жизни полиции и волонтеров, заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. Во многих случаях сейчас вывозят людей, которые ранее отказывались эвакуироваться.

«Сейчас констатируем факт, когда мы людям предлагали еще вчера-позавчера выехать из того же места, города Волчанск, населенного пункта Липцы и т.д. Люди не хотели, однако сегодня уже обращаются. Но их эвакуация достаточно усложнена, потому что по самому городу Волчанску идут уличные бои. По населенному пункту Липцы постоянные идут обстрелы и фактически теперь каждая эвакуация из тех населенных пунктов – это риск для жизни для самих волонтеров и работников Национальной полиции, организовывающих эту эвакуацию», — сказал Синегубов.

При этом сейчас эвакуацией на Харьковщине занимаются более 20 волонтерских организаций, а также «Красный крест» и, конечно же, полицейские. Задействованы 60 единиц транспорта. Из прифронтовой зоны уже эвакуировали более 9000 человек.

«Основная проблема – это обстрелы. И основная проблема, которую мы сейчас имеем – это действительно те, кто занимается эвакуацией на местах, они фактически рискуют своей жизнью ежеминутно», — подчеркнул начальник ХОВА.

Один из трагических примеров, иллюстрирующих его слова, случился накануне в Волчанском районе.

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«Враг нанес массированный удар из ракетных систем залпового огня кассетными боеприпасами по месту предварительного сбора эвакуированных лиц. Так, у нас есть четыре медицинских работника, которые получили ранения. Один гражданский человек и глава городской военной администрации города Волчанск. Один человек, врач, у него состояние тяжелое. Ему сделали операцию», — отметил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Каждая эвакуация из Волчанска и Липцев на Харьковщине — это риск для жизни полиции и волонтеров, заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. Во многих случаях сейчас вывозят людей, которые ранее отказывались эвакуироваться".