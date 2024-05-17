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На Харківщині ризикують життям, щоб вивезти людей, які відмовлялися виїжджати

Події 10:07   17.05.2024
Оксана Горун
На Харківщині ризикують життям, щоб вивезти людей, які відмовлялися виїжджати

Кожна евакуація з Вовчанська та Липців на Харківщині – це ризик для життя поліції й волонтерів, заявив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. У багатьох випадках зараз вивозять людей, які раніше відмовлялися евакуюватись.

“Зараз констатуємо факт, коли ми людям пропонували ще вчора-позавчора виїхати з того ж місця, міста Вовчанськ, населеного пункту Липці тощо. Люди не хотіли, проте сьогодні вже звертаються. Але їхня евакуація досить ускладнена, бо по самому місту Вовчанську точаться вуличні бої. По населеному пункту Липці постійні йдуть обстріли та фактично тепер кожна евакуація з тих населених пунктів – це ризик для життя для самих волонтерів та працівників Національної поліції, які організовують цю евакуацію”, – сказав Синєгубов.

При цьому зараз евакуацією на Харківщині займаються понад 20 волонтерських організацій, а також “Червоний хрест” та, звичайно, поліціянти. Залучені 60 одиниць транспорту. З прифронтової зони вже евакуювали понад 9000 людей.

“Основна проблема – це обстріли. І основна проблема, яку ми зараз маємо – це дійсно ті, хто займається евакуацією на місцях, вони фактично ризикують своїм життям щохвилини”, – наголосив начальник ХОВА.

Один із трагічних прикладів, що ілюструють його слова, стався напередодні у Вовчанському районі.

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“Ворог завдав масованого удару з ракетних систем залпового вогню касетними боєприпасами по місцю попереднього збору евакуйованих осіб. Так, у нас є чотири медичні працівники, які отримали поранення. Одна цивільна людина та голова міської військової адміністрації міста Вовчанськ. Одна людина, лікар, у нього стан тяжкий. Йому зробили операцію”, – зазначив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кожна евакуація з Вовчанська та Липців на Харківщині – це ризик для життя поліції й волонтерів, заявив у етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. У багатьох випадках зараз вивозять людей, які раніше відмовлялися евакуюватись".