Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 17 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області та атаки на Харків.
“Вночі ворог атакував Харків безпілотниками, ракетами з РСЗВ С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Тимошко у фейсбуці.
Найважчі за наслідками удари припали по району Вовчанська.
У самому місті внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів загинули 72-річна жінка та 53-річний чоловік, поранений 53-річний чоловік. Також шість поранених – у селі Бугаївка під Вовчанськом. По ньому вдарили з РСЗВ “Град”.
“Внаслідок чергового воєнного злочину росіян поранено шестеро цивільних громадян. З вибуховими травмами, уламковими пораненнями їх доставили в лікарню”, – поінформував Тимошко.
За інформацією ХОВА, двох постраждалих із Бугаївки прооперували – стан стабільний, решта поранених – у середньому та легкому стані.
Читайте також: Усі “шахеди”, які атакували Харківщину, збили — Повітряні сили ЗСУ
З “Граду” били по селу Синельникове. Там загинув один цивільний, поранені двоє – 1988 та 1980 років народження. 87-річний чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу ворожим дроном у селі Красне. У Лимані через обстріл є поранений.
Також протягом доби з РСЗВ били по Кругляківці (пошкоджений приватний будинок та господарчі будівлі), під обстріл потрапили Курилівка (горів будинок) та Івашки (пошкоджений будинок). На Руські Тишки та Кутузівку скинули КАБи, у Тишках удар припав по відкритій місцевості, у Курилівці – пошкоджені гаражі. Також не менше чотирьох ударів КАБами було по Липцях – по відкритій місцевості. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, новини Харкова, обстріли, поранені, ракетний удар, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 17 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області та атаки на Харків".