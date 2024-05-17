Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко 17 травня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області та атаки на Харків.

“Вночі ворог атакував Харків безпілотниками, ракетами з РСЗВ С-300. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Найважчі за наслідками удари припали по району Вовчанська.

У самому місті внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів загинули 72-річна жінка та 53-річний чоловік, поранений 53-річний чоловік. Також шість поранених – у селі Бугаївка під Вовчанськом. По ньому вдарили з РСЗВ “Град”.

“Внаслідок чергового воєнного злочину росіян поранено шестеро цивільних громадян. З вибуховими травмами, уламковими пораненнями їх доставили в лікарню”, – поінформував Тимошко.

За інформацією ХОВА, двох постраждалих із Бугаївки прооперували – стан стабільний, решта поранених – у середньому та легкому стані.

З “Граду” били по селу Синельникове. Там загинув один цивільний, поранені двоє – 1988 та 1980 років народження. 87-річний чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу ворожим дроном у селі Красне. У Лимані через обстріл є поранений.

Також протягом доби з РСЗВ били по Кругляківці (пошкоджений приватний будинок та господарчі будівлі), під обстріл потрапили Курилівка (горів будинок) та Івашки (пошкоджений будинок). На Руські Тишки та Кутузівку скинули КАБи, у Тишках удар припав по відкритій місцевості, у Курилівці – пошкоджені гаражі. Також не менше чотирьох ударів КАБами було по Липцях – по відкритій місцевості. У цих випадках обійшлося без постраждалих.