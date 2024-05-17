Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ

Події 07:35   17.05.2024
Оксана Горун
Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 17 травня заявив, що Україну атакували 20 дронів, усі “шахеди” збили.

“У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф… У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих “шахедів” у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей”, – написав Олещук у телеграмі.

Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”.

Читайте також: ISW: російські війська наблизилися до Липців на північ від Харкова

Автор: Оксана Горун
Популярно
Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ
Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ
17.05.2024, 07:35
ISW: російські війська наблизилися до Липців на північ від Харкова
ISW: російські війська наблизилися до Липців на північ від Харкова
17.05.2024, 07:19
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58
Головні новини 17.05: удари БпЛА, ракетами по Харкову, зведення Генштабу й ISW
Головні новини 17.05: удари БпЛА, ракетами по Харкову, зведення Генштабу й ISW
17.05.2024, 07:44
Сьогодні 17 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 травня: яке свято та день в історії
17.05.2024, 06:00
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
16.05.2024, 23:47

Новини за темою:

14:25
У Вовчанську відбили першу танкову атаку росіян – Бутусов (відео)
16:25
Росіяни здійснили 30 атак на Харківщині – Генштаб ЗСУ
21:36
19 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
09:59
12 раз північ Харківщини і 19 раз Куп’янщину атакували росіяни – Генштаб ЗСУ
15:56
Ворожі «ланцети» завдали п’ять ударів по Дергачах: подробиці від Синєгубова

Ви читали новину: «Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 17 травня заявив, що Україну атакували 20 дронів, усі “шахеди” збили".