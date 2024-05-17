Усі “шахеди”, що атакували Харківщину, збили – Повітряні сили ЗСУ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 17 травня заявив, що Україну атакували 20 дронів, усі “шахеди” збили.

“У ніч на 17 травня 2024 року ворог атакував 20 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф… У результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих “шахедів” у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей”, – написав Олещук у телеграмі.

Нагадаємо, близько 23:00 в Харкові лунали вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують “шахеди”. І мер, і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про “прильоти”. У місті виникли дві пожежі – у Холодногірському та Основ’янському районах. Згодом Синєгубов уточнив: інформація про постраждалих не надходила. Виходячи з повідомлення Миколи Олещука, можна зробити висновок, що на Харків падали уламки збитих “шахедів”.