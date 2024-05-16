Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському

Внаслідок атаки на Харків ворожих безпілотників зафіксовано влучання та пожежу.

Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, “приліт” та пожежа – у Холодногірському районі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Водночас мер Ігор Терехов інформує про влучання та пожежу в Основ’янському районі.

“Інформація щодо постраждалих уточнюється. Будьте обережні – атака “шахедів” продовжується, на місто заходять нові. Щойно пролунав ще один вибух“, – пише міський голова.

Про те, що ворожі безпілотники зафіксовано над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Після 23:00 у Харкові було чутно вибухи. Мер Ігор Терехов написав, що місто атакують «шахеди».