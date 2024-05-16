Синегубов пишет о «прилете» в Холодногорском районе, Терехов — в Основянском
В результате атаки на Харьков вражеских беспилотников зафиксировано попадание и пожар.
Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилет» и пожар — в Холодногорском районе. Информация о пострадавших уточняется.
В то же время мэр Игорь Терехов информирует о попадании и пожаре в Основянском районе.
«Информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны — атака «Шахедов» продолжается, на город заходят новые. Только что прогремел еще один взрыв», — пишет городской голова.
О том, что вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. После 23:00 в Харькове были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов написал, что город атакуют «Шахеды».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, прилет, синегубов, Харьков, Холодногорский район, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 23:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки на Харьков вражеских беспилотников зафиксировано попадание в Холодногорском районе Харькова".