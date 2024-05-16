Синегубов пишет о «прилете» в Холодногорском районе, Терехов — в Основянском

В результате атаки на Харьков вражеских беспилотников зафиксировано попадание и пожар.

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, «прилет» и пожар — в Холодногорском районе. Информация о пострадавших уточняется.

В то же время мэр Игорь Терехов информирует о попадании и пожаре в Основянском районе.

«Информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны — атака «Шахедов» продолжается, на город заходят новые. Только что прогремел еще один взрыв», — пишет городской голова.

О том, что вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. После 23:00 в Харькове были слышны взрывы. Мэр Игорь Терехов написал, что город атакуют «Шахеды».