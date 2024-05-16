Харьков атакуют «Шахеды», возможны еще взрывы — Терехов
В Харькове после 23:00 слышны взрывы.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские дроны «Шахед», поэтому могут быть еще взрывы.
Призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также написал, что по дронам работает ПВО.
О том, что вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, дрони, дроны, синегубов, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 23:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после 23:00 слышны взрывы.".