Харьков атакуют «Шахеды», возможны еще взрывы — Терехов

В Харькове после 23:00 слышны взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют вражеские дроны «Шахед», поэтому могут быть еще взрывы.

Призвал быть в укрытиях жителей Харькова и Харьковского района начальник ХОВА Олег Синегубов. Он также написал, что по дронам работает ПВО.

О том, что вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.