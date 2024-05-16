Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов

У Харкові після 23:00 чутно вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі “шахеди”, тому можуть бути ще вибухи.

Закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також написав, що по дронах працює ППО.

Про те, що ворожі безпілотники зафіксовано над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.