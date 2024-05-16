Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов
У Харкові після 23:00 чутно вибухи.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі “шахеди”, тому можуть бути ще вибухи.
Закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також написав, що по дронах працює ППО.
Про те, що ворожі безпілотники зафіксовано над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибухи, дрони, сінєгубов, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 23:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після 23:00 чутно вибухи".