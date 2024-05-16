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Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов

Події 23:31   16.05.2024
Олена Нагорна
Харків атакують «шахеди», можливі ще вибухи – Терехов

У Харкові після 23:00 чутно вибухи.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують ворожі “шахеди”, тому можуть бути ще вибухи.

Закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також написав, що по дронах працює ППО.

Про те, що ворожі безпілотники зафіксовано над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 23:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після 23:00 чутно вибухи".