Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО
Ворожі безпілотники зафіксовані над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Про загрозу ворожих безпілотників для Харківщини також попередило о 22:07 командування Повітряних сил ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрони, Мельник, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі безпілотники зафіксовані над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник".