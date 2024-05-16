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Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО

Події 22:18   16.05.2024
Олена Нагорна
Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО

Ворожі безпілотники зафіксовані над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу ворожих безпілотників для Харківщини також попередило о 22:07 командування Повітряних сил ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожі безпілотники зафіксовані над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник".