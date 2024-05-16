Російські дрони помічені над Харківщиною: просять не знімати роботу ППО

Ворожі безпілотники зафіксовані над Харківщиною, повідомив о 22:13 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Про загрозу ворожих безпілотників для Харківщини також попередило о 22:07 командування Повітряних сил ЗСУ.