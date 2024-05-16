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Российские дроны замечены над Харьковщиной: просят не снимать работу ПВО

Происшествия 22:18   16.05.2024
Елена Нагорная
Российские дроны замечены над Харьковщиной: просят не снимать работу ПВО

Вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе вражеских беспилотников для Харьковщины также предупредило в 22:07 командование Воздушных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник".