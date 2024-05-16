Российские дроны замечены над Харьковщиной: просят не снимать работу ПВО

Вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Об угрозе вражеских беспилотников для Харьковщины также предупредило в 22:07 командование Воздушных сил ВСУ.