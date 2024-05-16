Российские дроны замечены над Харьковщиной: просят не снимать работу ПВО
Вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Об угрозе вражеских беспилотников для Харьковщины также предупредило в 22:07 командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, Мельник, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские беспилотники зафиксированы над Харьковщиной, сообщил в 22:13 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник".