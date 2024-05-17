Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Воздушные силы ВСУ

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 17 мая заявил, что Украину атаковали 20 дронов, все «шахеды» сбили.

«В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск и Курск – РФ… В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских «шахедов» в пределах Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей», — написал Олещук в telegram.

Напомним, около 23:00 в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». И мэр, и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о «прилетах». В городе возникли два пожара — в Холодногорском и Основянском районах. После Синегубов уточнил: информация о пострадавших не поступала. Исходя из сообщения Николая Олещука, можно сделать вывод, что на Харьков падали обломки сбитых «шахедов».