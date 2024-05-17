Главные новости 17 мая: удары БпЛА и ракетами по Харькову, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
00:24
Атака дронов после 23 часов — зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших пока не поступала.
00:14
После атаки дронов по Харькову начали бить ракетами
Ракетный удар подтверждают начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
00:12
Десять боевых столкновений произошло на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ в сводке на 23:30
— Украинские воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино — Волчанск.
— Ситуация в Волчанске — контролируемая.
— По состоянию на сейчас с начала суток потери противника на Харьковском направлении составили: 160 оккупантов и 21 единица вооружения и техники.
— На Купянском направлении было отражено шесть атак противника. В отдельных районах украинские войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.
— Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное — Берестовое. Ситуация контролируемая.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, генштаб, ракети, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 00:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".