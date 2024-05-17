Главные новости 17 мая: удары БпЛА и ракетами по Харькову, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

00:24

Атака дронов после 23 часов — зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах Харькова

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших пока не поступала.

00:14

После атаки дронов по Харькову начали бить ракетами

Ракетный удар подтверждают начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

00:12

Десять боевых столкновений произошло на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ в сводке на 23:30

— Украинские воины отбили восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений на направлении Шебекино — Волчанск.

— Ситуация в Волчанске — контролируемая.

— По состоянию на сейчас с начала суток потери противника на Харьковском направлении составили: 160 оккупантов и 21 единица вооружения и техники.

— На Купянском направлении было отражено шесть атак противника. В отдельных районах украинские войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

— Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Крахмальное — Берестовое. Ситуация контролируемая.