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До трех возросло число погибших от удара КАБами по Харькову, пострадавших — 28

Происшествия 20:41   17.05.2024
Елена Нагорная
До трех возросло число погибших от удара КАБами по Харькову, пострадавших — 28

До трех возросло количество погибших в результате вражеского удара корректируемыми авиабомбами по Харькову днем 17 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.

Также, по его данным, увеличилось количество и пострадавших — их 28.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возникли пожары. Ранее было известно о двоих погибших мужчинах и 25 пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 20:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До трех возросло количество погибших в результате вражеских ударов КАБами по Харькову днем 17 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.".