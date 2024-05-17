До трех возросло число погибших от удара КАБами по Харькову, пострадавших — 28
До трех возросло количество погибших в результате вражеского удара корректируемыми авиабомбами по Харькову днем 17 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.
Также, по его данным, увеличилось количество и пострадавших — их 28.
Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возникли пожары. Ранее было известно о двоих погибших мужчинах и 25 пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 20:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До трех возросло количество погибших в результате вражеских ударов КАБами по Харькову днем 17 мая, сообщает мэр Игорь Терехов.".