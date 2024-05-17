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До трьох зросло число загиблих від удару КАБами по Харкову, постраждалих – 28

Події 20:41   17.05.2024
Олена Нагорна
До трьох зросло число загиблих від удару КАБами по Харкову, постраждалих – 28

До трьох зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову вдень 17 травня, повідомляє мер Ігор Терехов.

Також, за його даними, збільшилася кількість й постраждалих – їх 28.

Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникли пожежі. Раніше було відомо про двох загиблих чоловіків та 25 постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 20:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До трьох зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову вдень 17 травня, повідомляє мер Ігор Терехов.".