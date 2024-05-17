До трьох зросло число загиблих від удару КАБами по Харкову, постраждалих – 28

До трьох зросла кількість загиблих внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по Харкову вдень 17 травня, повідомляє мер Ігор Терехов.

Також, за його даними, збільшилася кількість й постраждалих – їх 28.

Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникли пожежі. Раніше було відомо про двох загиблих чоловіків та 25 постраждалих.