«Прильотів» було кілька, на місці – пожежі – Терехов про удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули у місті.

«Прильотів» було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав мер.

Нагадаємо, вибух у Харкові було чутно близько 15:40. Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував, що окупанти завдають удари. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі.