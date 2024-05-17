«Прильотів» було кілька, на місці – пожежі – Терехов про удар по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули у місті.
«Прильотів» було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав мер.
Нагадаємо, вибух у Харкові було чутно близько 15:40. Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував, що окупанти завдають удари. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші подробиці щодо вибухів, які чули у місті.".