У Харкові було чутно вибух: Терехов закликав бути обережними
Близько 15:40 у Харкові пролунав вибух.
Мер Ігор Терехов закликав жителів міста бути обережними.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни завдають ударів.
До вибуху начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:40 у Харкові пролунав вибух.".