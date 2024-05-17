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В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал быть осторожными

Происшествия 15:42   17.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал быть осторожными

Около 15:40 в Харькове раздался взрыв.

Мэр Игорь Терехов призвал жителей города быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары.

До взрыва начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:40 в Харькове раздался взрыв.".