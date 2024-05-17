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«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову

Происшествия 15:55   17.05.2024
Виктория Яковенко
«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрывов, которые слышали в городе.

«Прилетов» было несколько, на местах попадания пожары. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.

Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрывов, которые слышали в городе.".