«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрывов, которые слышали в городе.

«Прилетов» было несколько, на местах попадания пожары. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.

Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе.