«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрывов, которые слышали в городе.
«Прилетов» было несколько, на местах попадания пожары. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.
Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пожары, прилеты, терехов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности взрывов, которые слышали в городе.".