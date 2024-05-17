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До 25 зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами у Харкові

Події 18:50   17.05.2024
Оксана Якушко
До 25 зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами у Харкові Фото: Нацполиция

Кількість поранених збільшилась у Харкові до 25 осіб, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих», – розповів Терехов.

Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків приблизно 45 років, повідомив Синєгубов.

Читайте також: 19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Количество раненых увеличилось в Харькове до 25 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".