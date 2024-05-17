До 25 зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами у Харкові
Фото: Нацполиция
Кількість поранених збільшилась у Харкові до 25 осіб, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих», – розповів Терехов.
Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків приблизно 45 років, повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, КАБ, поранені, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 18:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Количество раненых увеличилось в Харькове до 25 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".