До 25 зросла кількість поранених внаслідок удару КАБами у Харкові

Кількість поранених збільшилась у Харкові до 25 осіб, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих», – розповів Терехов.

Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків приблизно 45 років, повідомив Синєгубов.