До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове
Количество пострадавших увеличилось в Харькове до 25, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«25 раненых. Погибли двое. И еще двое спасенных», – рассказал Терехов.
Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары. В результате удара погибли двое мужчин приблизительно 45 лет, сообщил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых увеличилось в Харькове до 25 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".