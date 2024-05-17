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До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове

Происшествия 18:50   17.05.2024
Оксана Якушко
До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове

Количество пострадавших увеличилось в Харькове до 25, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«25 раненых. Погибли двое. И еще двое спасенных», – рассказал Терехов.

Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары. В результате удара погибли двое мужчин приблизительно 45 лет, сообщил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых увеличилось в Харькове до 25 человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".