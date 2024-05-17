До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове

Количество пострадавших увеличилось в Харькове до 25, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«25 раненых. Погибли двое. И еще двое спасенных», – рассказал Терехов.

Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары. В результате удара погибли двое мужчин приблизительно 45 лет, сообщил Синегубов.