19 раненых в Харькове из-за удара КАБами, четверо в тяжелом состоянии

Сколько раненых в Харькове в результате атаки КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и одна женщина. Возраст от 20 до 60 лет. 4 человека в тяжелом состоянии. Другие – в среднем. 2 мужчин около 45 лет погибли», – рассказал Синегубов.

Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары.

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