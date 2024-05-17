19 раненых в Харькове из-за удара КАБами, четверо в тяжелом состоянии
Фото: Getty Images
Сколько раненых в Харькове в результате атаки КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и одна женщина. Возраст от 20 до 60 лет. 4 человека в тяжелом состоянии. Другие – в среднем. 2 мужчин около 45 лет погибли», – рассказал Синегубов.
Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, Олег Синегубов, погибшие, поранені, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько раненых в Харькове в результате атаки КАБами, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".