Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані

Події 18:06   17.05.2024
Оксана Якушко
19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані

Скільки поранених у Харкові внаслідок атаки КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – розповів Синєгубов.

Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі.

Читайте також: Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом

Автор: Оксана Якушко
Популярно
19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані
19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані
17.05.2024, 18:06
Синєгубов офіційно відхрестився від перших двох ліній оборони на Харківщині
Синєгубов офіційно відхрестився від перших двох ліній оборони на Харківщині
17.05.2024, 18:01
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
Літає рій дронів, б’є артилерія та авіація: що відбувається в Липцях
17.05.2024, 06:58
У ЗСУ відключилися термінали Starlink у день наступу РФ на Харківщину – WP
У ЗСУ відключилися термінали Starlink у день наступу РФ на Харківщину – WP
17.05.2024, 17:33
Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом
Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом
17.05.2024, 16:44
«Прильотів» було кілька, на місці – пожежі – Терехов про удар по Харкову
«Прильотів» було кілька, на місці – пожежі – Терехов про удар по Харкову
17.05.2024, 15:55

Новини за темою:

16:44
Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом
08:34
Нічна атака на Харків обійшлася без постраждалих, в області загиблі – Тимошко
08:29
У Харкові за добу поранені 24 цивільних, у тому числі четверо дітей – ГУНП
14:59
РФ атакує прикордоння Харківщини: є загиблі та поранені – Синєгубов
10:59
РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих

Ви читали новину: «19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки поранених у Харкові внаслідок атаки КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".