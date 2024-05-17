19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані

Скільки поранених у Харкові внаслідок атаки КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – розповів Синєгубов.

Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі.