19 поранених у Харкові через удар КАБами, четверо у важкому стані
Скільки поранених у Харкові внаслідок атаки КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждали 19 людей. Серед них 18 чоловіків та 1 жінка. Вік від 20 до 60 років. 4 людини у важкому стані. Інші — в середньому. 2 чоловіків близько 45 років загинули», – розповів Синєгубов.
Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, КАБ, Олег Синегубов, поранені, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки поранених у Харкові внаслідок атаки КАБами, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".