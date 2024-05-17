Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом

Про кількість поранених у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Двоє загиблих. 13 поранених, з них четверо – у тяжкому стані», – розповів Синєгубов.

Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі.