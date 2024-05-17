Вже двоє загиблих та 13 поранених у Харкові внаслідок удару КАБом
Про кількість поранених у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Двоє загиблих. 13 поранених, з них четверо – у тяжкому стані», – розповів Синєгубов.
Близько 15:40 окупанти завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Через удари виникли пожежі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, КАБ, Олег Синегубов, поранені, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про кількість поранених у Харкові повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".