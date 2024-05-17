КАБи вдарили по Холодногірському району Харкова, п’ять постраждалих

Попередньо, окупанти завдали два удари КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, зазначив мер міста Ігор Терехов. Синєгубов уточнив, що це цивільні чоловіки.

Нагадаємо, вибух у Харкові було чутно близько 15:40. Мер міста Ігор Терехов закликав бути обережними, а голова ХОВА Олег Синєгубов підтверджував, що окупанти завдають удари. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у повітрі. Пізніше Терехов повідомив, що “прильотів” було кілька. На місці влучань – пожежі.