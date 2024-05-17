Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших

Происшествия 16:04   17.05.2024
Виктория Яковенко
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших

Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас известно о пяти пострадавших, отметил мэр города Игорь Терехов. Синегубов уточнил, что это гражданские мужчины.

Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Позже Терехов сообщил, что «прилетов» было несколько. На месте попаданий — пожары.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом
Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом
17.05.2024, 16:44
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
17.05.2024, 16:04
«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову
«Прилетов» было несколько, на месте – пожары – Терехов об ударе по Харькову
17.05.2024, 15:55
Главные новости 17.05: «прилеты» КАБов, двое погибших и 13 раненых
Главные новости 17.05: «прилеты» КАБов, двое погибших и 13 раненых
17.05.2024, 16:30
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал быть осторожными
В Харькове был слышен взрыв: Терехов призвал быть осторожными
17.05.2024, 15:42
Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
17.05.2024, 15:21

Новости по теме:

16:04
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
12:40
«Ровно в рядок»: как РФ бьет КАБ по позициям защитников Харьковщины (видео)
21:26
В Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник
16:25
В Харькове — еще взрыв, город атакуют КАБами, под ударом — жилые кварталы
16:16
В Харькове прогремели взрывы: Мельник предупреждал о пусках КАБов

Вы читали новость: «КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".