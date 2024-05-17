КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Сейчас известно о пяти пострадавших, отметил мэр города Игорь Терехов. Синегубов уточнил, что это гражданские мужчины.
Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Позже Терехов сообщил, что «прилетов» было несколько. На месте попаданий — пожары.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, синегубов, терехов, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".