КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших

Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Сейчас известно о пяти пострадавших, отметил мэр города Игорь Терехов. Синегубов уточнил, что это гражданские мужчины.

Напомним, взрыв в Харькове был слышен около 15:40. Мэр города Игорь Терехов призывал быть осторожными, а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в воздухе. Позже Терехов сообщил, что «прилетов» было несколько. На месте попаданий — пожары.