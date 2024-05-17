Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом

О количестве раненых в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двое погибших. 13 раненых, из них четверо — в тяжелом состоянии», – рассказал Синегубов.

Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары.