Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом
О количестве раненых в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Двое погибших. 13 раненых, из них четверо — в тяжелом состоянии», – рассказал Синегубов.
Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, Олег Синегубов, погибшие, поранені, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве раненых в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".