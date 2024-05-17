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Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом

Происшествия 16:44   17.05.2024
Оксана Якушко
Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом

О количестве раненых в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Двое погибших. 13 раненых, из них четверо — в тяжелом состоянии», – рассказал Синегубов.

Около 15:40 оккупанты нанесли два удара КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов возникли пожары.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 16:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О количестве раненых в Харькове сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".