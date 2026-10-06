Цілий день тероризував ворог Дергачі: удари були щогодини (фото/відео)

Цілий день Дергачі та околиці міста страждали від російських ударів. Ворог щогодини випускав по місту нові дрони, які атакували авто та цивільну інфраструктуру, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Перший “приліт” зафіксували о 13:07. Тоді FPV-дрон ударив по авто, яке рухалося у бік Харкова. Удар припав по густонаселеному району Дергачів. Задоренко зазначив: внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка і дивом обійшлося без постраждалих.

Відео: Вячеслав Задоренко

Після чого щогодини Дергачівщина переживала все нову атаку.