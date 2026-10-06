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Цілий день тероризував ворог Дергачі: удари були щогодини (фото/відео)

Події 10:42   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цілий день тероризував ворог Дергачі: удари були щогодини (фото/відео)

Цілий день Дергачі та околиці міста страждали від російських ударів. Ворог щогодини випускав по місту нові дрони, які атакували авто та цивільну інфраструктуру, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Перший “приліт” зафіксували о 13:07. Тоді FPV-дрон ударив по авто, яке рухалося у бік Харкова. Удар припав по густонаселеному району Дергачів. Задоренко зазначив: внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка і дивом обійшлося без постраждалих.

Відео: Вячеслав Задоренко

Після чого щогодини Дергачівщина переживала все нову атаку.

  • О 14:10 російський БпЛА атакував приватний будинок у Дергачах. На місці події спалахнула пожежа, 56-річна місцева мешканка отримала гостру реакцію на стрес.
  • О 15:13 російський FPV-дрон атакував ще один цивільний вантажний автомобіль на трасі Харків – Золочів, що рухався через Дергачі у бік Харкова. Кузов машини спалахнув і вигорів. Водій зміг вчасно вискочити із машини – постраждалих немає.
  • Близько 16:15 FPV-дрон окупантів завдав удару по території дитячого будинку сімейного типу в Дергачах. Було пошкоджено вікно будинку, паркан та господарську споруду. Діти та батьки не постраждали.
  • О 17:20 поблизу повороту в село Маслії ще один ворожий FPV атакував цивільну вантажівку, що рухалася дорогою Харків – Золочів. 59-річний водій машини, мешканець Золочівської громади, отримав контузію. Медики швидкої допомоги госпіталізували потерпілого до однієї з харківських лікарень.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 10:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цілий день Дергачі та околиці міста страждали від російських ударів.".