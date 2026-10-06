Целый день терроризировал враг Дергачи: удары были каждый час (фото/видео)

Целый день Дергачи и окраины города страдали от российских ударов. Враг каждый час выпускал по городу новые дроны, которые атаковали авто и гражданскую инфраструктуру, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

Первый «прилет» днем зафиксировали в 13:07. Тогда FPV-дрон ударил по авто, которое двигалось в сторону Харькову. Удар пришелся по густонаселенному району Дергачей. Задоренко отметил: в результате обстрела повреждена многоэтажка и чудом обошлось без пострадавших.

Видео: Вячеслав Задоренко

После чего каждый час Дергачевщина переживала новую атаку.