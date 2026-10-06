Целый день терроризировал враг Дергачи: удары были каждый час (фото/видео)
Целый день Дергачи и окраины города страдали от российских ударов. Враг каждый час выпускал по городу новые дроны, которые атаковали авто и гражданскую инфраструктуру, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
Первый «прилет» днем зафиксировали в 13:07. Тогда FPV-дрон ударил по авто, которое двигалось в сторону Харькову. Удар пришелся по густонаселенному району Дергачей. Задоренко отметил: в результате обстрела повреждена многоэтажка и чудом обошлось без пострадавших.
Видео: Вячеслав Задоренко
После чего каждый час Дергачевщина переживала новую атаку.
- В 14:10 российский БпЛА атаковал частный дом в Дергачах. На месте происшествия вспыхнул пожар, 56-летняя местная жительница получила острую реакцию на стресс.
- В 15:13 российский FPV-дрон атаковал еще один гражданский грузовой автомобиль на трассе Харьков – Золочев, двигавшийся через Дергачи в сторону Харькова. Кузов машины загорелся и выгорел. К счастью, водитель смог вовремя выскочить из машины – пострадавших нет.
- Около 16:15 FPV-дрон оккупантов нанес удар по территории детского дома семейного типа в Дергачах. Было повреждено окно дома, забор и хозяйственное сооружение. Дети и родители не пострадали.
- В 17:20 вблизи поворота в деревню Маслии еще один вражеский FPV атаковал гражданский грузовик, двигавшийся по дороге Харьков – Золочев. 59-летний водитель машины, житель Золочевской громады, получил контузию и многочисленные ушибы. Медики скорой помощи госпитализировали пострадавшего в одну из харьковских больниц.